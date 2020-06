Wirus zastopował rynek autobusów. Najgorzej jest w miastach

Także przez wyhamowanie zakupów nowych pojazdów mających przyczynić się do odnowienia taboru i poprawy komfortu pasażerów. Według opublikowanych w środę danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i firmy JMK Analizy Rynku Transportowego, w maju krajowe firmy przewozowe kupiły tylko 97 nowych autobusów, o ponad 71 proc. mniej niż w tym samym miesiącu przed rokiem. Od stycznia do maja zarejestrowano w sumie 560 nowych autobusów, z czego w styczniu – 158 szt., w lutym – 122 szt., w marcu – 117 szt., w kwietniu – 64 szt. - Wyższy poziom rejestracji za maj - w porównaniu do kwietnia - daje nadzieję, że najgorszy okres mamy już za sobą – komentuje PZPM.

Poniżej dalsza część artykułu