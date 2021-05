Afganistan: Zamach na autobus. Co najmniej 11 ofiar

O zamachu poinformował rzecznik gubernatora prowincji, Gul Islam Sial.

To kolejny z serii zamachów, do jakich dochodzi w kraju po tym, jak prezydent USA, Joe Biden zapowiedział, że ostatni żołnierz USA opuści Afganistan do 11 września tego roku. Afganistan opuszczają też żołnierze z innych państw NATO tworzących międzynarodową koalicję.

Jak dotąd nikt nie wziął na siebie odpowiedzialności za niedzielny zamach.