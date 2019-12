Uratuj się z ataku: Kampania antyterrorystyczna ABW

Pierwsze sekundy decydują o twoim życiu - ABW rusza w Polsce z kampanią antyterrorystyczną.

Chłopak z dziewczyną przychodzą do kina. W oczekiwaniu na seans zauważają porzucony plecak – tak zaczyna się instruktażowy film kampanii 4U!, przygotowanej przez Centrum Prewencji Terrorystycznej, nowej komórki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która zajmuje się edukacją dotyczącą bezpieczeństwa. – Warto go zobaczyć, bo ta wiedza może nam uratować życie – zachęca dr Krzysztof Liedel, ekspert ds. terroryzmu. Poniżej dalsza część artykułu

4 U!, czyli zasada czterech kroków, ma podnieść świadomość Polaków w sprawie bezpieczeństwa i nauczyć nas, jak się zachować podczas ataku terrorystycznego. Opiera się na czterech najważniejszych zasadach: uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak (stąd hasło 4U!) – pokazuje procedury, jakie stosuje się na całym świecie. Podobne kampanie wprowadzili już Amerykanie, Francuzi, Hiszpanie po krwawych atakach terrorystycznych. – Oceniam ją bardzo pozytywnie, szkoda że w Polsce powstała tak późno. Potrzeba czasu, by weszła w naszą świadomość, bo przecież każdy z nas może być uczestnikiem takich wydarzeń – mówi ekspert. Każdy krok obrazuje animowany film. Czego chce nas nauczyć ABW?

Po pierwsze, że pierwsze sekundy zdecydują o naszym życiu i że każdy może być świadkiem takich wydarzeń bez względu na miejsce, w jakim jesteśmy – w kraju czy za granicą. To słuszna uwaga, bo jak podkreśla dr Liedel, praktycznie we wszystkich aktach terroryzmu, do jakich doszło w ciągu ostatnich lat, ofiarami byli Polacy. Ostatni miał miejsce na początku grudnia w Londynie – dzięki zaangażowaniu pana Łukasza, Polaka, który rozpoczął walkę z terrorystą, ofiar było mniej. On sam został zraniony. Pierwszy krok to „uważaj”: ABW uczula nas, by nie być obojętnym np. na porzucony w kinie plecak – należy zwracać uwagę na nienaturalne zdarzenia i zachowania osób. Informacje o zagrożeniu musimy przekazać na numer alarmowy 112.

Druga zasada to „uciekaj” – jeśli usłyszysz wybuch lub strzały – nie podchodź, jeśli możesz – uciekaj! – informuje ABW, przestrzegając, by nie wracać na miejsce zdarzenia, uciekać w przeciwnym kierunku i nie kierować się zachowaniem innych osób. Należy także informować mijane osoby o zagrożeniu. Jeśli ucieczka nie jest możliwa lub jest zbyt niebezpieczna, musimy się ukryć – to trzeci krok. Należy zabarykadować pomieszczenie, wyciszyć telefon i odsunąć się od okien i drzwi.

Jeśli nie możesz się ukryć ani uciec – udaremnij atak (to czwarty krok) – wskazuje autor kampanii. Jak to zrobić? Trzeba działać przez zaskoczenie i we współpracy z innymi osobami – radzi Agencja, podkreślając, że każdy w obliczu ataku ma prawo się bronić. „To ty jesteś antyterrorystą” – apeluje ABW. Kiedy nadchodzi pomoc, musimy bezwzględnie stosować się do poleceń służb.

Kampania daje wiele cennych uwag np. o tym, że w sytuacji zagrożenia telefon służy wyłącznie do wezwania pomocy, nie do rejestracji zdarzeń.

Kampania została sfinansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z rezerwy celowej na „Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015–2019”.