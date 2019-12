Sondaż: Johnson lepszy od Corbyna w walce z terroryzmem Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson AFP

Pomimo niedawnego ataku terrorysty na London Bridge, do którego doszło w momencie, gdy u sterów władzy jest Partia Konserwatywna, nowy sondaż wskazał, że brytyjskie społeczeństwo ma znacznie większe zaufanie do torysów, niż do Partii Pracy, w takich kwestiach jak bezpieczeństwo i zwalczanie terroryzmu.