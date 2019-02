USA: Oficer straży przybrzeżnej planował przeprowadzanie ataków terrorystycznych

Porucznik z amerykańskiej Straży Przybrzeżnej, aresztowany na początku tego miesiąca, to biały nacjonalista, skłonny do użycia przemocy - twierdzą prokuratorzy z USA, informując, że mężczyzna sporządził listę polityków demokratów i przedstawicieli mediów.

49-letni Christopher Hasson, który pracował w centrali straży przybrzeżnej USA w Waszyngtonie, został aresztowany w ubiegły piątek za posiadanie broni i narkotyków, ale śledztwo ujawniło jego rzekomą chęć przeprowadzenia ataku terrorystycznego.

"Marzę o sposobie zabicia prawie każdej osoby na ziemi" - napisał Hasson w e-mailu w czerwcu 2017 roku - wynika z opublikowanych w środę dokumentów sądowych. "Ciekawy pomysł na inny dzień. Zacząć od ataków biologicznych, po których nastąpi atak na żywność. Trzeba to zbadać" - pisał.

Kilka miesięcy później, we wrześniu 2017 r., sam do siebie wysłał projekt listu, adresowanego do neo-nazistowskiego przywódcy, którego tożsamość nie została ujawniona w dokumentach sądowych. W liście przedstawił się jako biały nacjonalista i opowiedział się za "ukierunkowaną przemocą" w celu założenia białej ojczyzny.

Prokuratorzy twierdzą, że Hasson tysiące razy szukał w sieci neofaszystowskiej i neonazistowskiej literatury, w tym manifestu Andersa Breivika, który w 2011 roku w Norwegii zabił 77 osób.

Przegląd działalności internetowej Hassona prokuratorzy ujawnili też takie wyszukiwania jak "najbardziej liberalni senatorowie", "gdzie większość senatorów żyje w Waszyngtonie," "czy senatorowie mają ochronę "Secret Service" i "czy sędziowie Sądu Najwyższego są chronieni".

Nie jest jasne, czy Hasson miał konkretne plany przeprowadzenia ataku, ale w zeszłym miesiącu, 17 stycznia, rzekomo sporządził listę demokratycznych członków Kongresu, na którą wpisał przewodniczącą Izby Reprezentantów Nancy Pelosi oraz senatorów Chucka Schumera, Elizabeth Warren, Aleksandrią Ocasio-Cortez, Cory'ego Bookera, Kamalę Harris i Tima Kaine'a. Na liście znaleźli się też dziennikarze, tacy jak Chris Hayes z MSNBC i Don Lemon z CNN.

Przeszukanie jego domu w Silver Spring w stanie Maryland ujawniło 15 sztuk broni palnej, w tym karabiny i ponad 1000 sztuk amunicji. Broń została zakupiona w ciągu dwóch lat.

"Pozwany zamierzał zamordować niewinnych cywilów na skalę rzadko spotykaną w tym kraju. Musi zostać zatrzymany na czas procesu" - wezwali prokuratorzy w sądzie. "Oskarżony jest terrorystą, nastawionym na popełnianie czynów niebezpiecznych dla ludzkiego życia, które mają wpływać na postępowanie rządu" - dodali.