41. Warszawskie Spotkania Teatralne: Najlepsi z Polski i nie tylko

"41. edycja Warszawskich Spotkań Teatralnych powstała z tęsknoty. W historii festiwalu zdarzały się różne momenty przerwy, czasami nawet dłuższe. Ale okoliczności, które spowodowały, że wracamy ze Spotkaniami w tradycyjnej formule po dwóch latach, są absolutnie wyjątkowe i niestety wszystkim dobrze znane. Może właśnie na przekór tym okolicznościom bardzo chcieliśmy jak najszybciej znowu zaprosić do Warszawy teatry z różnych miejsc w kraju i ponowić tę jedyną w swoim rodzaju okazję spotkania z publicznością Warszawskich Spotkań Teatralnych. (...) Wśród twórców, których prace zobaczymy na 41. Warszawskich Spotkaniach Teatralnych, są artyści doskonale znani publiczności, jak Monika Strzępka i Paweł Demirski, Wiktor Rubin i Jolanta Janiczak czy Ewelina Marciniak. Ale mamy też w programie aż trzech debiutantów: Jędrzeja Piaskowskiego, Radka Stępnia i Franciszka Szumińskiego (tylko ten pierwszy pracował już w warszawskich teatrach). Są to młodzi reżyserzy, których sposób uprawiania teatru warto poznać, bo być może z nimi będziemy wiązać przyszłość naszego teatru.



Na afiszu tegorocznych WST są takie firmy, jak Stary Teatr w Krakowie, Nowy w Poznaniu, Wybrzeże w Gdańsku, ale pojawia się też bardzo dawno niewidziany Teatr im. Osterwy w Lublinie, a Teatr im. Fredry w Gnieźnie wystąpi przed warszawską publicznością po raz pierwszy.



Jak podkreśla Wojtek Majcherek, tradycją WST była również obecność przedstawień polskich twórców, zrealizowanych za granicą. W tym roku będzie to możliwe z wiadomych względów tylko w formie pośredniej: to rejestracja głośnego spektaklu „Der Boxer” - adaptacja powieści Szczepana Twardocha „Król” w reżyserii Eweliny Marciniak z Thalia Theater w Hamburgu. Artystka otrzymała prestiżową niemiecką nagrodę Fausta za reżyserię tego widowiska.

