Taniec, czyli przekraczanie przyjemności

Ciekawie potraktowali ten temat artyści zaproszeni do udziału w festiwalu. Iza Szostak w premierowym „Le journal secret” otworzy przed widzami rodzaj sekretnego pamiętnika, by ruchem i tańcem cofnąć się do własnych przeżyć z przeszłości. W tym celu wykorzystała swoje prywatne nagrania wideo z okresu studiów w Rotterdam Dance Academy.

W spektaklach realizowanych z tzw. „lokalsami” widzę ogromny potencjał – uważa Edyta Kozak. – To, co do tej pory było zarezerwowane dla profesjonalistów, zostaje oddane w ręce amatorów. Przez dziesięć edycji Festiwalu Ciało/Umysł zapraszałam zagranicznych artystów, którzy rozwijali talenty lokalnych uczestników. Tak powstało 12 oryginalnych prac, które współtworzyło około miejscowych 320 performerów.

Amerykanin Trajal Harrell (USA) w pokazie „Dancer of the Year” objaśni, co to znaczy być tancerzem roku, bo zsam dobył kiedyś takie wyróżnienie. A Włoch Alessandro Sciarrponi w „CHROMA_don't be frightened of turning the page” stanie się perfekcyjną maszyną do wirowania, pokazując, czym może być upojenie się ruchem.