Chcesz załatwiać swoje sprawy bankowe bez wychodzenia z domu? Te banki do obsługi zdalnej są przygotowane najlepiej

W ramach czwartej edycji badania Instytucja Roku eksperci portalu Mojebankowanie.pl zbadali 18 banków pod kątem jakości obsługi w zdalnych kanałach kontaktu. Przy ocenie wzięto pod uwagę trzy rzeczy: liczbę dostępnych form kontaktu, kontakt telefoniczny oraz kontakt za pośrednictwem wybranych pozostałych kanałów komunikacji (czat, wideo, mejl). Zobacz, które instytucje wypadły najlepiej.

„Liderami pod względem liczby dostępnych kanałów kontaktu są Santander Bank Polska oraz mBank. Oprócz tradycyjnych form kontaktu dają one nowemu klientowi możliwość porozmawiania z doradcą poprzez kanał wideo, za pomocą którego możemy załatwić coraz więcej spraw bez konieczności udawania się do placówki” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl dr Sebastian Łukaszewski z Mojebankowanie.pl.

Co do komunikacji przez czat, w badaniu najwyższe oceny zebrały Bank Millennium i mBank. Na mejle najlepiej odpowiadały Getin Bank, Euro Bank oraz Bank Millennium. Z kolei jeśli chodzi o obsługę telefoniczną, największe powody do zadowolenia mają Alior Bank, Getin Bank, Citi Handlowy i PKO Bank Polski.

Jak zauważa Joanna Wcisło, dyrektor Multikanałowego Centrum Komunikacji w Santander Bank Polska: „Klienci najchętniej wybierają infolinię, głównie w sprawach dotyczących codziennego bankowania, a także w poszukiwaniu informacji. Widzimy też większą otwartość na nowe formy kontaktu i stały wzrost liczby połączeń wideo czy czatów. W przypadku tych kanałów najpopularniejsze tematy to otwarcie rachunku, zmiana limitów transakcji, zmiana numeru telefonu do autoryzacji operacji w bankowości mobilnej i internetowej. Wideoczat umożliwia nam realizowanie dla klientów tych procesów, które wymagają silnego uwierzytelnienia tożsamości”.

