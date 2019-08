„Alienacje albo następnym razem pożar" w Zachęcie

Ekspozycję otwiera Arthur Jafa, tegoroczny laureat Złotego Lwa na Biennale w Wenecji za wideo „The White Album", które choć w tytule nawiązuje do słynnego albumu Beatlesów, mówi o osobistych doświadczeniach czarnoskórego artysty z Los Angeles. Natomiast tu oglądamy jego film „Szczyt" z 2013 r., odnoszący się również do kwestii kulturowych i rasowych.

„Szczyt" zmontował on z 800 zdjęć migających na wielkim ekranie. W dyskotekowej muzyce stopniowo narasta pulsacyjny dźwięk przypominający bicie serca. Rytm narzuca szybkie zmiany obrazów. Mieszają się w nich wizerunki idoli popkultury (od Grace Jones do Myszki Miki) z drastycznymi kadrami ciał ofiar konfliktów rasowych i przemocy.

– Impulsem do koncepcji wystawy o byciu obcym i alienacji stał się właśnie ten radykalny film, który zobaczyłam w Bazylei – opowiada „Rz" kuratorka Maria Brewińska. – W alienacji nie chodzi mi tylko o wyobcowanie wobec nas samych, ale wobec wszystkiego, co nas otacza. W drugiej części tytułu nawiązuję do eseju amerykańskiego pisarza Jamesa Baldwina z lat 60., w którym upominał się o prawa czarnych. I przekonywał, że wszystko leży w naszych rękach, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie i o to, co dzieje się na świecie.