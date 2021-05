Secondary Archive: wspólnota kobiet

Obecność na platformie Secondary Archive wyłącznie artystek może budzić wrażenie, że to projekt feministyczny, ale to uproszczenie.

– Tu nie chodzi o to, czy ktoś jest feministką, tradycjonalistką, czy artystką awangardową. Naszym celem jest stworzenie wspólnoty kobiet-artystek kilku pokoleń, by się lepiej poznały i poczuły, że mogą tworzyć mocną wspólnotę, opartą na różnorodności – mówi Katarzyna Kozyra.

Nazwa platformy Secondary Archive (Secondaryarchive.org) brzmi ironiczne, odnosi się do traktowania kobiet jako przedstawicielek gorszej „drugiej płci". Ale zamiast tłumaczyć „secondary" jako „drugorzędny", Katarzyna Kozyra proponuje, by raczej mówić o świecie „równoległym". Najważniejsze, żeby sztuka kobiet zyskała należne miejsce.

Atutem platformy artystek jest to, że mówią na niej własnym głosem. „Jako przedstawicielka płci żeńskiej po moim dyplomie »Piramida zwierząt« dostałam niezłe wciry od wszystkich, także artystów, bo praca nie kojarzyła się z działaniem kobiety" – wspomina początki swojej kariery na przełomie lat 80. i 90. Katarzyna Kozyra. „Nie wiem, jak wyglądałabym dziś, gdybym nie miała bezpiecznika, jakim jest sztuka. To taki firewall odgradzający od cierpienia".

Debiutująca ponad dwie dekady wcześniej Natalia LL, która do dziś cieszy się z pracami z lat 70. i dziewczyną konsumującą banany, w najnowszym komentarzu mówi: „Moja sztuka przez ostatnie 60 lat nieustannie się rozwija (...). Dziś, mając ponad 80 lat, główny temat, jaki podejmuję, dotyczy tego, co dzieje się z człowiekiem po śmierci".

Honorata Martin (rocznik 1984) głosi, że sztuka i życie nie są od siebie oddzielone: „Najbardziej cenię te momenty, kiedy nie wiem, jak sprawy się potoczą, a sztuka dzieje się w czasie rzeczywistym. Podczas performance'u »Wyjście w Polskę« wyruszyłam z mieszkania w Gdańsku bez żadnych założeń i celu. W dwa miesiące doszłam na południe Polski, do Dzierżoniowa. W czasie realizacji »Zadomowienia« zamieszkałam w zbudowanym przez siebie szałasie w parku na warszawskim osiedlu Bródno. W ramach pracy »Przyjdź i weź, co chcesz« zaprosiłam do swego mieszkania wszystkich chętnych, którzy mogli zabrać z niego, co chcieli. Działania, oparte na interakcji z ludźmi, tworzyłam na bieżąco, z dnia na dzień".