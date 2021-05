Rytm plakatu i koreańska dynamika

Byoung-il Sun, profesor projektowania informacji wizualnej na Uniwersytecie Namseoul, łączy w swych pracach uniwersalny nowoczesny język sztuki z inspiracją rodzimą tradycją, szczególnie alfabetem pisma Hangeul, opracowanego w XV wieku i dziś powszechnie używanym w Korei.

- Hangeul to system pisma, które powstało w oparciu o ułożenie ust podczas wymawiania głosek. Można powiedzieć, że jest to najbardziej kreatywny projekt w historii Korei. Hangeul został stworzony przez Króla Sejonga w 1443 roku, a jego dzieło „Hunminjeongeum”, w którym są zapisane zasady tworzenia Hangeul i sposób używania liter, jest Narodowym Skarbem Korei. Pragniemy szerzyć piękno alfabetu Hangeul w Polsce, która słynie z długiej tradycji sztuki plakatu i znakomitych twórców, docenianych na całym świecie. Mamy nadzieję, że poprzez naszą wystawę uda nam się zachęcić coraz więcej osób do zgłębienia kultury i języka koreańskiego. – mówi Eun-young Kang, dyrektorka Centrum Kultury Koreańskiej w Polsce.

Alfabet Hangeul składa się z 24 znaków – 14 spółgłosek i 10 samogłosek. Podobno można łatwo je opanować

Sam artysta opowiada, jak z nich konstruuje swoje plakaty: - Świetność Hangeul wynika z efektywnego procesu przenoszenia dźwięków do znaków, a nie tylko kształtów. W szczególności koncentruję się na wizualnych obrazach spółgłoskowych znaków. Staram się zgłębić zasadę tworzenia alfabetu i skupić się na wyrażaniu różnorodnych obrazów poprzez łączenie liter i wzorów. Kluczowe pojęcia obejmują kompozycję/dekompozycję, porządek/zasady, proliferację/powtórzenie oraz symbole/rytm. Podsumowując, cały proces to wizualizacja formy i treści Hangeul.

Patrząc z perspektywy jedynie estetycznej, nietrudno zauważyć, że wizualna forma plakatów, zatytułowanych np. „Rytm spółgłosek” odwołuje się zarazem do abstrakcyjnej sztuki Zachodu. Forma tych prac raz zbliża się do abstrakcji geometrycznej, raz do ekspresyjnego malarstwa gestu w duchu Jacksona Pollocka. „Lingwistyczne” plakaty Byoung-il Suna można więc śmiało oglądać jak malarskie obrazy, zgodnie zresztą z tytułem tierwszej części ekspozycji „Hangeul staje się obrazem”.

Druga grupę prac tworzą plakaty, w których grafik przywołuje wizualne symbole graficzne, kojarzące się z jego krajem i kontynentem, jak np. azjatycki tygrys, narzucający natychmiast skojarzenie z gospodarczą dynamiką Korei Południowej, Tajwanu., Singapuru, czy Hongkongu.Te prace zebrano pod hasłem „Myślenie o koreańskości”. Uderzają także mistrzowskim warsztatem graficznym, czytelnością znaku i wizualną syntezą, które są atrybutami każdego dobrego plakatu.

Byoung-il Sun miał wiele wystaw indywidualnych w Korei i za granicą (m.in. w Londynie, Canberze, Osace, Pekinie). Jego plakaty znajdują się w kolekcjach. Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie, Moscow Golden Bee, Colorado University i Shenzen Museum w Chinach. Zasiadał także w jury międzynarodowych konkursów, m.in. w Polsce, Francji, Iranie, Chinach oraz Korei. Był przewodniczącym Hongik Communication Design Forum oraz Korea Institute of Cultural Product & Design. Wykłada na uczelniach na całym świecie, m.in. Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii, Indonezyjskim Uniwersytecie UNTAR w Dżakarcie, a także Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie

Wystawa czynna do 7 lipca. Ekspozycję można też obejrzeć wirtualnie na stronie i kanale YouTube Centrum Kultury Koreańskiej w Polsce.