Londyńskie projekty Mariny Abramović

Londyńska prezentacja „The Seven Deaths of Maria Callas” powstaje we współpracy z Marco Brambillą, reżyserem filmowym i artystę instalacji wideo, a zarazem kuratorem programu sztuki w przestrzeni publicznej dla nowego obiektu - inwestycji Outernet, globalnej firmy branży rozrywkowej.

Pokaz filmowej wersji opery dedykowanej Marii Callas to odrębny projekt, który zostanie zrealizowany w nowej przestrzeni artystycznej przy wejściu do stacji metra Tottenham Court Road w Londynie na rogu Oxford Street.

Wystawa „After Life”, planowana na 25.09 - 12.12 2021 w Royal Academy of Arts, przypomni jej kluczowe prace: filmy wideo, instalacje, fotografie, obiekty, rekonstrukcje performance’ów, a także nowe, powstałe specjalnie na pokaz w Londynie. Będzie to jej największa wystawa w Wielkiej Brytanii.

Cyfrowe 360 stopniowe ekrany 8 k o powierzchni 2 tys. m. kw. w nowej przestrzeni rozrywki w centrum Londynu dają możliwości spektakularnych efektów wizualnych. Marco Brambilla zapowiada, że program Outernet Arts pozwoli na prezentację dzieł współczesnych artystów na niespotykaną dotąd skalę dzięki użyciu najnowocześniejszych technologii.

Na „7 śmierci Marii Callas” składa się siedem scen śmierci bohaterek słynnych oper: „Tosca”, „Łucja z Lammermooru”, „Norma”, „Madama Butterfly”, Trawiata” (Violetta Valery), „Norma”, „Madame Butterfly” i Desdemony z „Otella”, w których występowała Maria Callas.

W swej autobiografii Abramović pisze: „ Od 25 lat chciałem stworzyć dzieło poświęcone życiu i sztuce Marii Callas. Czytałem o niej wszystkie biografie, słuchałem jej niezwykłego głosu i oglądałem nagrania filmowe z jej występów.” Marina Abramović często porównuje siebie i swoja sztukę z życiem Callas, by dojść do wniosku, że sztuka i życie dla nich obu to nierozłączna jedność.

Pierwsza wersja „The Seven Deaths of Maria Callas” powstała w Bayerische Staatsoper w Monachium w 2020 roku. Z powodu pandemii premiera z kwietnia przesunięta została na wrzesień, a potem spektakl pokazywała telewizja Arte. Nową muzykę, łączącą wielkie arie, napisał do tej realizacji serbski kompozytor Marko Nikodijević.

O realizacji londyńskiej Marina Abramović mówi: - Program Outernet Arts i kurator Marco Brambilla dają mi wspaniałą okazję do wystawiania „The Seven Deaths of Maria Callas” na największych ekranach na świecie. Jestem bardzo podekscytowany tą współpracą i możliwością zaprezentowania mojej pracy szerokiej publiczności w tak wyjątkowy sposób.