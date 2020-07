Artystyczny projekt Olafura Eliassona na niemiecką prezydencję w UE

- Życie na Ziemi to koegzystencja ludzi, zwierząt, roślin i ekosystemów. Musimy uświadomić sobie znaczenie tej koegzystencji, a następnie podjąć odpowiednie działania, żeby ją pielęgnować. W dzisiejszych debatach nad polityką klimatyczną głos następnego pokolenia musi być głośny i wyraźny, bo to ono będzie żyło w przyszłości, którą dziś kształtujemy. – mówi Eliasson.

Jest to centralny punkt programu kulturalnego niemieckiej prezydencji. Włącza także dorosłych – decydentów i polityków, zachęcając ich do aktywnego udziału: wysłuchania komunikatów dzieci i upowszechniania ich poglądów.

Olafur Eliasson - islandzko-duński artysta należy do czołówki najpopularniejszy dziś w świecie artystów. W ubiegłym roku miał wielką retrospektywę w Tate Modern w Londynie. Tematem jego prac są zagrożenia klimatyczne i środowiska naturalnego. Tworzy instalacje ze światła, powietrza, wody, mgły i najnowszych technologii, kreując sztuczne odpowiedniki zjawisk naturalnych, połączone z przekazem ekologicznym, społecznym i politycznym.

Projekt Earth Speakr z bardzo atrakcyjnymi animacjami obejmuje interaktywną stronę internetową oraz aplikację na smartfony i tablety, wykorzystującą rozszerzoną rzeczywistość (do pobrania z Google Play lub App Store).

- Earth Speakr to wspólne dzieło sztuki, które zachęca dzieci, aby zostały artystami. Ostateczny kształt projektu Earth Speakr będzie zależał od Mówców na rzecz Ziemi – Earth Speakrs - ich kreatywności i wyobraźni. Dzieło składa się z ich myśli i wizji, obaw i nadziei. Ich twórczość może mieć charakter żartobliwy i kapryśny, poważny albo poetycki. Żaden pomysł nie jest dobry ani zły, a każdy może łatwo wziąć udział w projekcie. – tłumaczy artysta.

Dorośli mogą dołączyć do tworzenia kolekcji wiadomości, tzw. Loud Speakrs , umieszczając je na wirtualnej mapie na stronie Earth Speakr, a także w realnej publicznej przestrzeni. Projekt jest dostępny w 27 krajach UE i Wielkiej Brytanii; w 24 oficjalnych językach Unii Europejskiej. Przez 6 miesięcy można uzyskać do niego dostęp z całego świata. Finansowany jest przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych i realizowany we współpracy z Instytutem Goethego.