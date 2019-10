Legendarna artystka czy dawna celebrytka

Oprócz kilkunastu obrazów olejnych są też prace na papierze, 20 zdjęć, dokumenty. Zdaniem Agnieszki Morawińskiej wystawa w Fundacji Kościuszkowskiej, która łączy obrazy, rysunki i dokumentację życia Tamary Łempickiej w jednej przestrzeni umożliwia po okresie zachłyśnięcia się jej obrazami z lat 20. uważniejsze spojrzenie na to, co artystka malowała w drugiej połowie życia. Wtedy znalazła się w Kalifornii, poza artystycznym Paryżem, do którego należała.