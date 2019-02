Najlepsze zdjęcia na półkuli południowej. Australian Photography magazine’s Photographer of the Year APH

Australian Photography magazine’s Photographer of the Year to największy amatorski konkurs fotograficzny na półkuli południowej. Aby się do niego zakwalifikować, fotografowie musieli przesłać cztery zdjęcia w dowolnej z siedmiu kategorii. Zobacz zdjęcia wyróżnione w konkursie w 2018 roku.