Nagroda im. Jana Cybisa 2018

Rafał Bujnowski został laureatem najbardziej prestiżowej nagrody za osiągnięcia w malarstwie.

Bujnowski (rocznik 1974) studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, a następnie (1995-2000) na Wydziale Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Współtworzył grupę artystyczną Ładnie wraz z kolegami: Marcinem Maciejowskim, Wilhelmem Sasnalem, Markiem Firkiem, i Józefem Tomczykiem. Ich sztuka była ironicznym komentarzem czasów transformacji.

W 2004 roku artysta wyjechał na pobyt studyjny do Nowego Jorku (ART in General, USA) oraz do Zug (Szwajcaria).W 2005 został laureatem międzynarodowej nagrody artystycznej Europas Zukunft. Ma w dorobku wiele indywidualnych i zbiorowych wystaw, m.in. w Zachęcie i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w Bunkrze Sztuki i w MOCAK-u w Krakowie.



Poniżej dalsza część artykułu

Jest nie tylko malarzem, ale także grafikiem, autorem filmów wideo, instalacji i akcji artystycznych. Interesuje go z jednej strony przenikanie sztuki i codzienności. Z drugiej samo malarstwo i definicja sztuki, jej wartości, użyteczności, funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Niejednokrotnie demaskuje proces twórczy i przeciwstawia oryginalności seryjność. Maluje uproszczone portrety i minimalistyczne pejzaże.

Ostatnio coraz bardziej artystę interesuje granica między malarstwem realistycznym a abstrakcyjnym, a właściwie jej zatarcie i rozmywanie, dowodzące niemożności przeprowadzenia takiego podziału.

Nagroda im. Jana Cybisa ustanowiona została w 1973 roku przez Okręg Warszawski ZPAP. Nosi imię wybitnego polskiego kolorysty, który miał olbrzymi wpływ na powojenne środowisko artystyczne i był głównym inicjatorem reaktywowania ZPAP. Jej pierwszym laureatem został Tadeusz Dominik. A wśród następnych znaleźli się m.in. Jacek Sienicki, Jan Lebenstein, Jerzy Nowosielski, Józef Czapski, Łukasz Korolkiewicz, Jan Dobkowski, Leon Tarasewicz, Teresa Pągowska, Wojciech Fangor, Jarosław Modzelewski, Ryszard Grzyb, Paweł Susid, Marek Sobczyk, Jadwiga Sawicka, Włodzimierz Pawlak.