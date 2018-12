Wolność po polsku w Hiszpanii

Walencja zaprosiła wystawę „Lejanías” czyli „Odległości”. To prezentacja polskich artystów najmłodszego pokolenia z kolekcji Krzysztofa Musiała.

Na wystawie można ponad 50 prac wykonanych po 2010 roku, wśród nich takich twórców jak: Irmina Staś, Julia Curyło, Arkadiusz Karapuda, Antoni Starowieyski, Viktor Dyndo, Sebastian Krok, Adam Adach, Grzegorz Kozera, Bogusław Bachorczyk.

– Poprosiłam wszystkich artystów biorących udział w wystawie, by każdy z nich napisał na kartce, z czym kojarzą mu się cztery pojęcia: niepodległość, wolność, tożsamość, odległość – wyjaśnia Inés Ruíz Artola, kuratorka wystawy. – Widzowie mogą się zapoznać z tymi refleksjami – zostały umieszczone w katalogu. Ważne było dla mnie oddanie głosu młodym ludziom, zwłaszcza w tych trudnych czasach, kiedy wszyscy się borykamy z trudnością w rozumieniu i określaniu znaczeń pojęć.

Artyści rozumieją je bardzo różnie, a werbalizacja tych pojęć stała się przyczynkiem do zrozumienia twórczości młodych Polaków. Irmina Staś, na przykład, napisała: „Wolność: możliwość decydowania o sobie w odniesieniu do własnego sumienia, przekonań, wartości i intuicji; Niezależność: możliwość decydowania o sobie w stosunku do własnego sumienia, przekonań, wartości i intuicji w ramach systemu”.

Antoni Starowieyski zanotował: „Wolność: być wolnym od czego? Od zmęczenia, nawyków, bezsenności, niechcianych dźwięków, obowiązek wyboru między a i b; Niezależność: ... siedząc w moim pokoju, przy stole, czekając, aż herbata się ochłodzi, patrząc przez okno, paląc papierosa i stukając łyżką w drewniany stół; Tożsamość: tożsamość rzeczy po imieniu, dźwięku i jego pochodzenia, światła i pory dnia, bieli o nazwie „biała”, pyłu w czasie; Odległości: Odległość od oka do ręki, od ręki do stołu, od stołu do okna, od okna do drzewa. Przestrzeń między drzewem a psem, pies i wejście, wejście i drzwi. Odległość od wyjścia po schodach w kierunku sąsiednich drzwi, z odległości kilku kroków od krzesła przed stołem”.

Prace prezentowane są w tamtejszym muzeum sztuki współczesnej znajdującym się w dawnym XVI-wiecznym klasztorze, dziś –Centre del Carme w Walencji.

Zorganizowana przez Instytut Polski w Madrycie wystawa wpisuje się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

We współpracy z Uniwersytetem w Walencji została także zorganizowana konferencja, której tematem była wolność, niepodległość, tożsamość i „odległości” we współczesnej Europie.

Ekspozycję można oglądać do 27 stycznia 2019 roku.

