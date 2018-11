Niezwykłe kadry Sobola

Warszawska Leica 6×7 Gallery zaprasza na „With and Without You”, wyjątkowy projekt duńskiego fotografa Jacoba Aue Sobola, należącego do sławnej agencji Magnum Photos.

Retrospektywna wystawa „With and Without You” łączy osobistą pracę reporterską oraz ekspresyjne portrety z fotografii ulicznej, bo też Jacob Aue Sobol w wyrazisty sposób rejestruje intymne spotkania z ludźmi. Na ekspozycji znajdziemy zarówno portrety jego ówczesnej partnerki Sabine z Grenlandii, jak i przechodniów uchwyconych w zaułkach tokijskiej dzielnicy rozrywki Shibuya.

„With and Without You” to aż 150 monochromatycznych kadrów, które scalają w jedną historię projekty zrealizowane na Syberii i w Gwatemali, na Grenlandii i w Japonii, w Tajlandii, Ameryce oraz w rodzinnym mieście twórcy, Kopenhadze.

Sobol nie zajmuje się dokumentacją konkretnych miejsc, a raczej ludzkimi emocjami. Nawiązuje do długiej tradycji fotografii humanistycznej, której przedstawiciele starali się odkrywać głębię oraz uniwersalność emocji ludzi, niezależnie od kultury czy wyznania. On do swoich prac dodaje także odwagę, niezwykłą wrażliwość i sugestywne spojrzenia na społeczeństwo. „Wolę uczestniczyć niż obserwować” – mówił Sobol. Podkreślał także, że istotne dla niego jest fotografowanie z intuicją i sercem oraz decydujący moment, w którym zapominamy, że trzymamy w rękach aparat. „Wówczas robienie zdjęć jest jak oddychanie” – dodawał.

Obecna wystawa zdjęć Jacoba Aue Sobola „With and Without You” jest już drugą prezentacją jego prac w Leica 6×7 Gallery Warszawa, po świetnie przyjętym projekcie „Arrivals and departures” pokazywanym w 2013 roku. Może to też być ostatnia wystawa artysty w Polsce, gdyż w lipcu tego roku Sobol ogłosił pożegnanie z fotografią.

Jacob Aue Sobol należy do grona najważniejszych współczesnych fotografów. Zyskał sławę dzięki swej pełnej dynamizmu fotografii czarno-białej. Cechuje ją wyczucie formy i nieoczywiste cechy kompozycji, charakterystyczne dla używanych przez Sobola aparatów kompaktowych. Międzynarodową karierę rozpoczął projektem „Sabine”, a kolejne cykle „The Gomez Brito Family”, „I Tokyo”, „Arrivals and departures”, „By the River of Kings”, „Home”, „America”, „Road of Bones”, spotkały się z szerokim zainteresowaniem publiczności i krytyków, przynosząc kolejne wyróżnienia, w tym Leica European Publishers Award (2009), Fogdals Foto Award (2007) oraz Word Press Photo (2006).

Wystawę „With and Without You” oglądać można do 25 listopada w Leica 6×7 Gallery Warszawa przy ulicy Mysiej 3. Wstęp jest bezpłatny.