Kłótnia rosyjskich dyplomatów w Pradze

Zaskakujące oświadczenie dotyczyło zakończenia długiego sporu rosyjsko-czeskiego wywołanego usunięciem w jednej z praskich dzielnic pomnika sowieckiego marszałka Iwana Koniewa. Po usunięciu 27 kwietnia czeski tygodnik „Respekt" poinformował, że do Pragi przyjechał rosyjski dyplomata z walizką pełną trucizny (rycyny, potem pojawiła się informacja również o saksitosinie – truciźnie na bazie skorupiaków).

Czeskie służby specjalne nie zatrzymały go ani nie sprawdziły walizki, bojąc się, że informacja o przyjeździe jest częścią jakiejś kampanii dezinformacyjnej. Ponieważ jednak trucizny miały być przeznaczone dla polityków, którzy podjęli decyzję o usunięciu pomnika Koniewa, otrzymali oni ochronę. Głównie polegało to na tym, że przestali jeździć do pracy miejskim transportem, a odwożono ich resortowymi samochodami.