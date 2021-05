Rusłan Szoszyn: Satelity będą rządzić światem

Po drodze może zmieść wiele dyktatur z oblicza Ziemi, zwłaszcza tych najmniej rozwiniętych i niezbyt zamożnych. Bo jeżeli nawet obecne od lat w kosmosie Chiny czy Rosja wciąż poszukują sposobów na zwalczanie satelitów, to co tym pozaziemskim wynalazkom dzisiaj jest w stanie przeciwstawić Kim Dzong Un? Przeprowadzi kolejną próbę nuklearną? A co na to powiedzą Nicolas Maduro, Aleksander Łukaszenko, Gurbanguły Berdymuhamedow, wojskowa junta w Birmie, wielu wielu innych autorytarnych przywódców? Oni w XXI wieku sprawują władzę, odcinając społeczeństwa od reszty świata, zaszczepiając propagandę i utrzymując totalną cenzurę. Ciągle ograniczają lub całkowicie pozbawiają dostępu do globalnej sieci swoich rodaków. A co jeżeli wybuchną masowe protesty, a któremuś z dyktatorów przycisk wyłączający internet nie zadziała? Nawet w krajach, gdzie rządzi prawo siły, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że karabiny są bezsilne wobec wolnych mediów i wolnego słowa.