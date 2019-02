Szamani i wiedźmy wspierają wielkość Rosji

Grupa nazywająca się szamanami spaliła pięć zwierząt „za pomyślność kraju”. Prawdziwi szamani zaalarmowali prokuraturę

Przy dźwięku bębnów dziwaczny obrządek przeprowadziła organizacja „Huhe Munhe Tengeri" („Wiecznie błękitne niebo") z syberyjskiego Angarska. Wielbłądy przeprowadzono przez tłum około 500 osób, potem zabito, spalono a nagranie umieszczono w internecie.

Wszystko po to, by „umocnić Rosję i jej narody". Według organizatorów „taki rytuał przeprowadza się raz na tysiąc lat i jest on bez precedensu jeśli chodzi o siłę i znaczenie".

- To jakaś bzdura. Nigdy u nas nic takiego nie było, nawet w starożytności – żachnął się naczelny szaman Rosji Kara-ooł Dopczun-ooł z Tuwy na wieść imprezie pod Angarskiem. Szamanizm jest jednym z wierzeń religijnych, wyzwanych na Dalekim Wschodzie Rosji, głównie w Burjacji, Jakucji i obwodzie irkuckim. Kara-ooł Dopczun-ooł został wybrany jego naczelnym kapłanem w czerwcu 2018 roku.

„Odnawiamy nienaruszalne, kulturalne wartości co doprowadzi do odrodzenia i odbudowania wielkości naszego kraju" – zapewniał jeden z „szamanów" z Angarska. – To nie do pomyślenia, to jakieś bluźnierstwo. Wielbłąd jest najbardziej szanowanym zwierzęciem, nigdy nie jest składany w ofierze – odpowiedzieli szamani z centrum „Tengeri" w Buriacji.

„Gdy staniecie się źródłem szczęścia dla żywych istot, wy sami będziecie szczęśliwi" – radził kilka lat temu Kara-ooł Dopczun-ooł. Na wniosek buriackich szamanów prokuratura w Angarsku wszczęła postępowanie wyjaśniające.

Nikt natomiast nie zaalarmował organów ochrony prawa w sprawie moskiewskich wiedźm i czarownic, które przeprowadziły obrzędy, „by umacniała się siła Rosji, by Władimir Putin właściwymi drogami prowadził". Rytuał odbył się w jednym z mieszkań w Moskwie, a przewodniczyła mu Aliona Połyń z „Imperium silnych wiedź".

– Sytuacja w kraju jest ciężka, i my chcemy wesprzeć prezydenta tymi siłami, jakie mamy – tłumaczyła czarownica Irina.

