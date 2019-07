Jeremy Hunt obiecuje: Wróci polowanie na lisy z psami

O powrót polowania z psami starała się już Theresa May. W 2017 roku zapowiadała, że podda ten pomysł pod głosowanie, ale ostatecznie do tego nie doszło.

Dziś ponowną debatę i głosowanie zapowiada ubiegający się o stanowisko premiera Jeremy Hunt. Miałoby do nich dojść po najbliższych wyborach parlamentarnych.

Hunt stwierdził, że choć sam nie poluje, uważa polowanie z psami za narodowe dziedzictwo i "cieszy się", gdy polują inni. Uchylenie zakazu polowania uważa za konieczne.

Słowa Hunta wywołały słowa krytyki nie tylko wśród przeciwników rządu i powrotu do tej brutalnej formy rozrywki, ale także wśród samych konserwatystów, z których wywodzi się Hunt.

- Ten festiwal obietnic przywódców torysów zmienia się ze złego na gorszy. Mieliśmy obniżki podatków Johnsona dla zamożnych, wyścig w upadaniu na dno po bezsensownym brexicie, a teraz obietnicę przywrócenia tej barbarzyńskiej praktyki, której Labourzyści zakazali - mówił przewodniczący Partii Pracy Ian Lavery.

Konserwatywny deputowany Julian Knight napisał z kolei, że są znacznie poważniejsze sprawy do rozstrzygnięcia niż powrót polowań na lisy.

We can't seriously be talking about this again..hunting...does no one remember the 2017 GE?!? People and members want a) more police b) less state c) out of EU ASAP d) someone who can beat Corbyn/Farage ...fox hunting give me strength!! https://t.co/VMVcJ22KI9