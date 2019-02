Tygrys zabił na pierwszej randce

Zaledwie 10 dni wcześniej siedmioletni Asim przybył do londyńskiego zoo w ramach europejskiego programu hodowlanego z Ree Park Safari w Danii.

Miał zostać połączony z dziesięcioletnią rezydentką, tygrysicą Melati. Opiekunowie tygrysów z Londynu, szukając partnera dla Melati, opisali go jako "przystojnego, pewnego siebie kota, który słynie z tego, że jest bardzo czuły dla pań".

Przez 10 dni zwierzęta przebywały w sąsiednich zagrodach, by mogły poznać swoje zapachy i przyzwyczaić się do swojej obecności.

Eksperci przyznają, że pierwsze spotkanie dużych kotów zawsze stanowi poważne ryzyko, ale zaobserwowane zachowania zwierząt pozwalały przypuszczać, że obydwa tygrysy są gotowe na pierwszą randkę.

Niestety, już po kilkunastu sekundach Asim rzucił się na tygrysicę. Pracownicy usiłowali odwrócić jego uwagę hałasem i ostrym światłem, ale było za późno.

Kiedy wreszcie udało się odizolować samca, weterynarze stwierdzili śmierć Melati.

"Wszyscy w londyńskim zoo mamy złamane serca tymi wydarzeniami. Wybieg tygrysów zostanie zamknięty, a nasz zespół skupi się na opiece nad Asimem" - napisali pracownicy zoo.

