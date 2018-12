Rowerek biegowy w trosce o zdrowy rozwój dziecka

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci były zdrowe, silne i dobrze się rozwijały. Pierwsze pięć lat życia to szczególnie ważny okres w rozwoju dziecka, bo właśnie wtedy nabiera ono nawyków, które będą rzutować na jego postępowanie w całym jego życiu. W tym czasie nabiera też odporności na różnego rodzaju bakterie i inne mikroorganizmy, a także wzmacnia swoje mięśnie i kości. Niewątpliwie ogromny wpływ na rozwój fizyczny dziecka ma dieta. Jednak oprócz diety, ważny jest także ruch - oba te elementy silnie na nas oddziałują w zasadzie w każdym okresie życia. Dziecko ma naturalną skłonność do ruchliwości, dlatego często mówi się o nich, że “wszędzie ich pełno”. Warto wspomóc dziecko w tej aktywności, proponując mu np. konkretne rodzaje zabaw. Jedną z fajnych rzeczy, jaką możemy zrobić dla naszych dzieci, jest kupienie im rowerka biegowego.

Co to jest rowerek biegowy?

Współczesne rowerki biegowe, mimo że ich historia zaczyna się już w XVIII wieku, kiedy to służyły ludziom dorosłym (a nawet organizowano wyścigi z ich użyciem), zaprojektowane są właśnie z myślą o wspomaganiu dzieci w ich naturalnym rozwoju. Pierwsze z nich nadają się do użytku młodych atletów już chwilę po tym, jak nauczą się chodzić. Jak nazwa wskazuje, nie posiadają one napędu właściwego “pełnoprawnym” rowerom, a poruszanie się na nich odbywa się poprzez odpychanie się nogami od ziemi. Dzięki temu są dużo prostsze w obsłudze dla małych dzieci.

Jaki rowerek kupić jako pierwszy?

Mimo tego, że rowerki biegowe mają bardzo prostą konstrukcję i obsługę, jednoślady mogą sprawić nieco problemu dzieciom, które dopiero zaczynają sobie jakoś radzić z chodzeniem. Dlatego też, jako pierwszy rowerek, możemy sprezentować dziecku taki, który wyposażony jest w cztery koła zamiast dwóch. Na czterokołowym rowerku znacznie łatwiej jest utrzymać równowagę i dziecko może na nim po prostu posiedzieć, kiedy chce odpocząć od śmigania między nogami rodziców. W przypadku rowerka dwukołowego nie jest to aż tak proste, bo oprócz zajmowania się przebieraniem nogami, trzeba jeszcze zachować odpowiednią pozycję tułowia, aby nie przewrócić się na bok.

Dla nieco starszych maluchów

Kolejne modele rowerków biegowych różnią się między sobą tym, że te nieco większe - przeznaczone dla dzieci, które zapoznały się już z podstawami obsługi pojazdów - zaprojektowane są tak, aby wymuszać na dziecku nieco bardziej pochyloną postawę. Dzieje się tak przez nieco inną, choć na pierwszy rzut oka niezauważalną, konstrukcję ramy, a także inne wyprofilowanie siodełka, które zamontowane jest pod trochę większym kątem do podłoża. Do tego dochodzi też zastosowanie ogumienia, właściwego dla pełnowymiarowych rowerów, zamiast stosowanej w pierwszych modelach specjalnej pianki, pokrywającej obręcze kół.

Rowerki PUKY

Jedną z przodujących na polskim rynku firm, zajmujących się rowerkami dziecięcymi jest firma PUKY. W jej ofercie znajdziemy zarówno rowerki biegowe, jak i pierwsze rowery z napędem, przeznaczone dla dzieci między drugim a siódmym rokiem życia. Znajdziemy je na https://www.bikesalon.pl/rowerki-biegowe. Po opanowaniu obsługi rowerków biegowych, czy - również dostępnych w ofercie PUKY - rowerków trzykołowych, dziecku na pewno dużo łatwiej będzie przesiąść się na “duży” rower i będzie on sprawiał mu więcej radości. Kto wie, może z biegiem lat spodoba mu się to na tyle, że zajmie się kolarstwem i będzie walczyć o medale olimpijskie?

Zanim jednak to nastąpi, trzeba dać dziecku poznać taki pojazd jak rower i podarować mu rowerek biegowy jako np. prezent na gwiazdkę. Uważajmy tylko, żeby w przypływie radości z prezentu, nasza pociecha nie wjechała ze zbyt dużym impetem w choinkę.

Materiał Partnera.: Bikesalon.pl/