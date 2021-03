Ken, przyjaciel Barbie, skończył 60 lat

Lalka Kena po raz pierwszy trafiła do sklepów w 1961 roku - oryginalna lalka z 1961 roku była ubrana w czerwony kostium kąpielowy, a dodatkowo dołączono do niej czerwone sandały i żółty ręcznik.

Lalka Barbie zadebiutowała dwa lata przed Kenem, w 1959 roku.

W ubiegłym roku Mattel sprzedało na świecie 76 mln sztuk lalek Kena.

- To pokazuje, że wciąż przyczynia się on do sukcesu Barbie - ocenił Best.

Barbie i Ken noszą imiona dzieci twórców firmy Mattel - Elliota i Ruth Handler.