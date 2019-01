Rakstar: gwiazdy pomagają chorym na raka

Uśmiech, radość i szczęście, pomimo raka – to główny cel akcji #Rakstar. W planie jest spełnianie marzeń podopiecznych fundacji Rak’n’Roll. Początek działań - 26 stycznia.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest podróżnik i reporter Tomasz Michniewicz. Jako pierwszy pomoże spełnić marzenie 40-letniej Anety, zabierając ją w podróż do Malezji i Singapuru.

- Rak to nie wyrok, ale też nie katar. Wiem, jak ważne jest, żeby ktoś w odpowiedniej chwili wyciągnął rękę. Daleka podróż, a to wiem z doświadczenia, pozwala złapać dystans, spojrzeć na wszystko z innej perspektywy. Chciałem dać chwilę oddechu od choroby komuś, komu bardzo się ona przyda. Aneta z mężem dostała moje własne bilety lotnicze, pokrywam wszystkie koszty ich podróży, rozpisałem im program wyjazdu dzień po dniu po moich ulubionych zakątkach i będę asystować z Polski podczas trwania podróży – mówi Tomasz Michniewicz.

Współorganizatorem jest fundacja Rak’n’Roll, która już od niemal dziesięciu lat zmienia schematy myślenia o chorobie nowotworowej i działa na rzecz poprawy jakości życia chorych na raka. Ta akcja ma na celu odmienić życie wielu osób. Michniewicz wyszedł z założenia, że popularność gwiazd bardzo pomaga w nagłośnieniu akcji charytatywnych, zaprosił więc do udziału w akcji znanych ludzi. Do zespołu #Rakstar dołączyli już Mateusz Damięcki, Anna Dereszowska, Joanna Moro i Olga Bończyk.

W ramach akcji #Rakstar, osoby chore będą mogły oderwać się od codziennego smutku i cierpienia, spotykając się ze swoim idolem, wchodząc za kulisy ulubionego spektaklu czy koncertu, biorąc udział w sesji zdjęciowej – możliwości jest wiele.

- Wsparcie gwiazd może bardzo pomóc, czego świetnym przykładem jest akcja Boba Geldofa i jego utwór ”Do They Know It’s Christmas?”, a – bądźmy szczerzy – samej gwiazdy nie kosztuje to wiele. Zdałem sobie sprawę, że wiedza i możliwości, które mam, mogą coś zmienić. Mogę zabrać kogoś w mój świat, dając mu chwilę oddechu, a inne gwiazdy mogą zabrać pozostałych podopiecznych w ich światy. Odseparowanie od codziennych zmartwień, smutku i cierpienia to coś na czym najbardziej nam z Rak’n’Rollem zależy – mówi Tomasz Michniewicz.

Fundacja Rak’n’Roll działa od 2009 r. Powstała z inicjatywy Magdy Prokopowicz, która po swoich doświadczeniach z chorobą onkologiczną chciała pomóc innym kobietom w podobnej sytuacji. W ciągu 10 lat istnienia zrealizowano liczne projekty, które pomogły wielu osobom przejść przez chorobę w lepszy, godny sposób.