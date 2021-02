Jakie stanowisko zajmie PO ws. aborcji? "Jest różnorodność" Fotorzepa, Jerzy Dudek

- Wszyscy zdają sobie sprawę, że do powrotu do tego, co było już nie ma i trzeba znaleźć inne, mądre rozwiązanie, które pozwoli, że kobieta będzie miała prawo wyboru i będzie w tym wyborze bezpieczna - mówiła w TVN24 wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska dopytywana o to jakie stanowisko zajmie Platforma Obywatelska ws. postulatów dotyczących liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce.