Ziobro chce odebrania immunitetu Scheuring-Wielgus

Ziobro skierował wniosek na ręce marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Scheuring-Wielgus miałaby być pociągnięta do odpowiedzialności za to, że w październiku tego roku w trakcie mszy w toruńskim Kościele p.w. św. Jakuba Apostoła wraz z mężem podeszła do ołtarza.