Protest kobiet. Marcelina Zawisza jednoznacznie o propozycji prezydenta Andrzeja Dudy

- Nie ma już powrotu do tego co było - mówiła jednocześnie Zawisza podkreślając, że wobec emocji jakie pojawiły się w czasie demonstracji po wyroku TK, powrót do obowiązującego przed wyrokiem stanu prawnego nie zadowoli uczestników protestów.

Wobec protestów prezydent Andrzej Duda zaproponował nowelizację ustawy ws. aborcji, która dozwalałaby na aborcję w przypadku wykrycia tzw. wad letalnych, które prowadzą do nieuchronnego zgonu dziecka po urodzeniu. Oznaczałoby to, że nielegalna stałaby się np. aborcja w przypadku wykrycia, że dziecko cierpi na zespół Downa, który nie jest wadą letalną.

- 22 października, od razu po zapadnięciu wyroku, zaprezentowaliśmy projekt, który został od razu złożony do laski marszałkowej. Jest to ustawa, która depenalizuje zabiegi aborcji w Polsce - podkreśliła Zawisza dodając, że chodzi o to, aby lekarze wykonujący zabieg aborcji czuli się bezpieczni ponieważ dziś "ryzykują nie tylko utratę prawa do wykonywania zawodu, ale także narażają się na wizytę prokuratora i więzienie".

- To jest rozwiązanie na teraz. A w drugim kroku porozmawiajmy o liberalizacji - dodała posłanka.

- Nie rozumiemy dlaczego Polki nie mogą mieć dostępu do bezpiecznego przerywania ciąży - mówiła też Zawisza. - Ok. 100 tysięcy kobiet z Polski przerywa ciążę co roku, ale robi to w podziemiu aborcyjnym albo za granicą - dodała.

- To sytuacja, w której państwo udaje, że problemu nie ma - zatyka uszy, zasłania oczy. A kobiety, które nie mają środków finansowych są zmuszone do rodzenia dzieci, których nie chcą - podkreśliła.

- My absolutnie nie zgadzamy się z żadnymi obostrzeniami. Rozumiem że PiS nie chce liberalizowac przepisów ale może się okazać, że będzie musiało - podsumowała.