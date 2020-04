Zdalny Sejm, zdalny protest. Co zakłada projekt Kai Godek?

Według posła PO, występująca jutro w imieniu partii Małgorzata Kidawa-Błońska, opowie się za kompromisem aborcyjnym. – W momencie gdy ludzie martwią się głównie o zdrowie, nie ma czasu na takie polityczne tematy – mówił „Rzeczpospolitej” Robert Kropiwnicki. – Jak PiS-owi coś pasuje, to są skrajnymi legalistami. Jakby projekty poczekały chwilę dłużej, to nic złego by się nie stało. Do ostatecznego terminu został miesiąc. Może wtedy byłyby lepsze warunki do debatowania. Posiedzenie zdalne, które powinno być wykorzystywana do najbardziej kluczowych kwestii, w tak wrażliwej sprawie to zwykła ściema, to jest niesmaczne.