Sondaż: Rekordowe poparcie dla prawa do aborcji w USA

27 proc. Amerykanów uważa obecnie, że aborcja powinna być legalna "we wszystkich przypadkach" - to o 11 punktów procentowych więcej niż w badaniu z 2007 roku, gdy poparcie dla takiego rozwiązania było najniższe.

33 proc. twierdzi z kolei, że aborcja powinna być legalna "w większości przypadków".

Z kolei 36 proc. Amerykanów uważa, że aborcja powinna być zabroniona we wszystkich lub niemal we wszystkich przypadkach - to o 9 punktów procentowych mniej niż w 2010 roku.

Jeśli chodzi o przepisy na poziomie stanów 41 proc. respondentów uważa, że dostęp do aborcji powinien być utrzymany na obecnym poziomie, a 32 proc. chciałoby liberalizacji przepisów. Z kolei 24 proc. chciałoby ich zaostrzenia.

W ostatnich miesiącach 11 stanów zaostrzyło przepisy aborcyjne (niektóre, jak Alabama, praktycznie zakazały przeprowadzania aborcji), a sześć zliberalizowało swoje przepisy w tym zakresie.

Szerokie prawo do aborcji popiera 77 proc. wyborców Demokratów i 64 proc. wyborców niezależnych, a także 41 proc. wyborców Republikanów.

Sondaż dla ABC News/Washington Post został przeprowadzony na grupie 1008 pełnoletnich obywateli USA. Margines błędu procentowego wynosi 3,5 punktu procentowego.