Eutanazja w Hiszpanii: Prawo do godnego odejścia

Madryt nie zdecydował się jednak pójść śladami Hagi i Brukseli i poszerzyć eutanazję na nieletnich. Jest ona możliwa, jeśli osoba, która o to się ubiega, cierpi niemożliwy do wytrzymania ból i nie ma perspektyw na wyleczenie. Musi świadomie i czterokrotnie (w tym dwa razy na piśmie) wystąpić do lekarzy o przeprowadzenie operacji, chyba że zrobiła to przed utratą świadomości. Zabieg będzie dokonywany tak w prywatnych, jak i publicznych placówkach służby zdrowia, a także w domu. Lekarz może skorzystać z klauzuli sumienia i odmówić jego wykonania.