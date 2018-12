Śmiertelne ofiary mrozu. Ostrzeżenie RCB

- Kolejne dwie osoby zmarły wczoraj z powodu wychłodzenia – podało dziś Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Od początku listopada śmierć z zimna poniosło w całej Polsce już 12 osób. Synoptycy ostrzegają przed mrozem, który nadciąga z północy.

Służby apelują o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone, m.in. osoby bezdomne i starsze.

Przypominają, że przez całą dobę czynne są numery alarmowe: 112 i 997, pod którymi można przekazać informację o osobach, które potrzebują pomocy.

To była kolejna zimna noc. Jak podaje IMGW temperatury w południowej i wschodniej Polsce spadły poniżej -10 stopni Celsjusza. W wyniku wychłodzenia w nocy zmarły dwie osoby, a dobę wcześniej – pięć.

Ze względu na silny mróz IMGW wydał alerty dla Małopolski, oraz Podkarpacia – gdzie w powiatach sanockim, leskim i bieszczadzkim termometry w ciągu od ostatniej doby mogły wskazywać nawet -22 st.

W sobotę temperatura w Polsce ma wynieść od -6 st. C w województwach wschodnich, około -1 st. C w centrum, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim.

Synoptycy ostrzegają jednak, że temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa od tej, którą wskażą termometry.

Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej ostrzega przed opadami, które mogą spowodować gołoledź. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Stopniowe ocieplenie ma nadejść do Polski od niedzieli.