Nocne zdjęcia z odcinkowych kontroli nadają się do kosza

Nie ma szans, by kierowca jadący nocą lub późno o zmierzchu został złapany i ukarany – nawet gdy jedzie dużo szybciej niż to dozwolone. Zdjęcia z urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości zrobione w porze nocnej nadają się do kosza. Okazuje się, że ze wszystkich odrzuconych spraw o wykroczenia ujawnione przez system CANARD, aż w 78 proc. powodem ich dyskwalifikacji było to, że nie dało się zidentyfikować marki samochodu na zdjęciach wykonanych nocą – to kolejna szokująca ułomność systemu wskazana przez NIK.

