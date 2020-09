Młodzież Wszechpolska przeciwko LGBT

Podkreślają, że nie ma na to ich zgody: "Już w sobotę wspólnie zamanifestuj przeciwko ich rewolucji teraz, kiedy znajdujemy się w przełomowym momencie dziejowym i w mieście, gdzie władze sprzyjają ruchom skrajnie lewicowym. Nasz opór jest teraz i tutaj bardzo potrzebny!" – dodają.

Od początku tygodnia do prezydent Aleksandry Dulkiewicz wystosowano kilka apeli o rozwiązanie tej demonstracji. Ich autorami byli m.in. stowarzyszenie Tolerado oraz pomorskie posłanki Lewicy Joanna Senyszyn i Beata Maciejewska

"Jest wysoce prawdopodobne, że znowu dojdzie do aktów nienawiści i przemocy oraz łamania art. 256 Kodeksu karnego o zakazie publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa. Nie pozwólmy, by wykluczenie i piętnowanie mniejszości miały coraz głośniejszy wydźwięk. Wierzę w nasze wspólne ideały oraz chęć eliminacji nienawiści z życia społecznego i publicznego. Walka wymaga determinacji oraz odwagi, których wiem, że Pani Prezydent nie brakuje" – napisała prof. Joanna Senyszyn w liście otwartym do prezydent Gdańska.