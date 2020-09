Zaświecą dla Białorusi

To element akcji „Light for Belarus", która jest wyrazem symbolicznego wsparcia dla wolnościowych dążeń Białorusinów.

Do akcji może dołączyć każdy, kto chce wyrazić poparcie dla wolnościowych dążeń Białorusinów. Wystarczy wykonać drobny gest, taki jak własnoręczne wykonanie flagi, podświetlenie swojego okna w kolorach białoruskich. "Pokażmy Białorusinom i Białorusinkom, że wspieramy ich dążenia do zmiany!" – proszą organizatorzy akcji „Light for Belarus".