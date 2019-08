Nie ma jazdy po kielichu

Również klienci sklepu w Olecku zadzwonili na policję, widząc jak 63-latek zaparkował przed marketem, a wysiadając, chwiał się na nogach – z kolei on miał ponad 2 promile alkoholu. Zareagował także pracownik stacji paliw w gminie Kowalewo Pomorskie – zabrał kluczyki i udaremnił podróż kierowcy, który zatankował paliwo i chciał dalej jechać. Okazało się, że 44-latek nie dość, że miał 3 promile, to prowadził mimo sądowego zakazu kierowania pojazdami.

Na obywatelskie zatrzymanie pozwalają przepisy – art. 243 kodeksu postępowania karnego, który mówi, że każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po jego popełnieniu, by następnie przekazać ją policji. Praktyka pokazuje, że wielu traktuje to jako swoją powinność.

– Budujące jest to, że nie brak osób, które nie są obojętne na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Widząc pijanego kierowcę, reagują, bo wiedzą, że mogą komuś uratować życie. Zatrzymania obywatelskie są dobrym przykładem takiej empatii – mówi Krupiński. Jak zaznacza, nie brakuje także nagrań wideo dokumentujących wykroczenia drogowe, które trafiają do internetu i na policyjne skrzynki. – Jednak, niestety, wciąż istnieje szerokie przyzwolenie społeczne na nieodpowiedzialne zachowania kierowców – podkreśla.

Tymczasem obywatelskie reakcje są dziś szczególnie potrzebne. W tym roku, po raz pierwszy od lat (o czym ostatnio pisała „Rzeczpospolita"), przybyło kierowców prowadzących po alkoholu. Do końca lipca zatrzymano ich 63 tys. – o 3,2 tys. więcej niż rok temu. Co gorsza, trzy czwarte prowadziło, mając ponad pół promila, co jest przestępstwem. Do czerwca pijani spowodowali 715 wypadków, w których zginęło 79 osób.

Policjanci i eksperci z zewnątrz kładą to na karb rosnącego spożycia alkoholu – Polacy więcej piją i więcej osób w tym stanie wsiada za kierownicę – a kary są za niskie, by odstraszały.

Za jazdę w stanie nietrzeźwym (przestępstwo z art. 178a § 1 kodeksu karnego) grozi do dwóch lat więzienia. W 2017 r. sądy skazały ok. 48 tys. osób, ale co piątej wyrok zawiesiły. Za kraty trafiło 660 osób – zaledwie osiem dostało najwyższą karę. Przeważają grzywny, i to minimalne – do tysiąca złotych.