Na Kapitolu strach większy niż w Iraku

Korespondencja z Nowego Jorku

– Nie mogłem uwierzyć, że ci, którzy ruszyli szturmem na Kapitol 6 stycznia, to moi rodacy. Doświadczenia w armii oraz w policji nie przygotowały mnie na to, co tam widziałem. Tego dnia bałem się bardziej niż w Iraku – powiedział funkcjonariusz z policji Kapitolu Aquilino Gonell, który musiał być operowany z powodu obrażeń odniesionych w akcji bronienia Kapitolu. – To była próba puczu. Jakby się to wydarzyło w jakimkolwiek innym kraju, Stany Zjednoczone interweniowałyby – dodał.