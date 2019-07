Pieszo na festiwal

Do przejścia mają 100 kilometrów. Trasę chcą pokonać w trzy dni. Przy okazji zachęcają do wpłaty pieniędzy dla 12 –letniego Rubika Wasyljana, ze Stargardu.

Trwa zbiórka pieniędzy na terapię. Do tej pory na portalu siepomaga.pl zebrano 94 tys. zł, a potrzeba jeszcze ponad 260 tys. zł. Zbiórka potrwa do końca sierpnia.

Jednak Józef Szczeblewski chce by para pomogła najpierw choremu chłopcu. - Mam apel do wszystkich ludzi dobrej woli, by temu chłopcu pomóc. 12 lat to nie jest czas, by odejść z tej ziemi! – tłumaczy Józef Szczeblewski.