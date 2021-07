Po stu latach Ukraińcy mogą swobodnie kupować i sprzedawać ziemię

To historyczne wydarzenie dla Ukraińców. W czwartek uruchomiono rynek gruntów rolnych. A to oznacza koniec obowiązującego dotychczas (z przerwami) prawa wprowadzonego jeszcze przez bolszewików w 1917 roku. Obywatele (na razie dotyczy to osób fizycznych) mogą swobodnie kupować i sprzedawać ziemię, ale pod warunkiem, że w jednych rękach nie znajdzie się więcej niż 100 hektarów.

