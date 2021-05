Niemieccy lekarze będą mogli pomagać w samobójstwie

Przed rokiem w tej sprawie wypowiedział się Federalny Trybunał Konstytucyjny uznając za niezgodny z konstytucją zapisany w art. 217 kodeksu karnego zakaz świadczenia pasywnej pomocy w śmierci, oparty na modelu gospodarczym pojmowany jako określony rodzaj usługi. Przepis ten obowiązywał od 2015 roku i był reakcją na funkcjonowanie w Hamburgu wyspecjalizowanej agencji dostarczającej chętnym śmiercionośnych środków wraz z instrukcją, jak się nich skorzystać. Cała procedura była nagrywana, aby uniknąć podejrzeń, iż chodzi o aktywne uczestnictwo osób trzecich w akcie śmierci, co w art. 217 k.k. jest zagrożone karą do trzech lat więzienia.

Trybunał zobowiązał wtedy Bundestag do zmiany tego przepisu. Powstało już kilka projektów ustaw, ale żaden z nich nie trafił pod głosowanie. Nie nastąpi to zapewne przed wrześniowymi wyborami.

Niemiecki Trybunał uznał w ubiegłym roku, że istotnym elementem samostanowienia każdego obywatela jest określenie końca własnego życia. Co więcej: obywatel ma prawo do pomocy osób trzecich w zakończeniu swej egzystencji, w określonych sytuacjach, np. nieuleczalnej choroby i w celu zmniejszenia cierpień. To skłoniło stowarzyszenie lekarzy do zmian w kodeksie etycznym. – Otwarta została tym samym puszka Pandory – określił decyzję jeden z jego członków, sugerując, że kolejnym krokiem będzie legalizacja aktywnej pomocy w śmierci.