Po wyroku w Minneapolis. George Floyd naprawdę zmienił świat

Ława przysięgłych w sądzie w Minneapolis uwierzyła argumentom i świadkom wezwanym przez prokuraturę, która podczas trwającej trzy tygodnie rozprawy próbowała udowodnić, że zgon 46-letniego George'a Floyda nie był spowodowany chorobami serca czy narkotykami, ale tym, że przez 9 minut i 29 sekund Derek Chauvin przygniatał kark Floyda kolanem, pozbawiając go powietrza. Za osiem tygodni sąd zdecyduje o karze dla byłego policjanta. 45-letniemu Chauvinowi grozi nawet do kilkudziesięciu lat w więzieniu.

Wraz z wiceprezydent Kamalą Harris Biden zaapelował do Kongresu o natychmiastowe działanie w kierunku reformy policji, w tym zatwierdzenie ustawy nazwanej imieniem Floyda. – Poza tym cały kraj musi się rozprawić z nienawiścią, żeby doszło do zmian w sercach, umysłach, a także w prawach i przepisach – powiedział prezydent Biden.

– Rasizm to nie tylko problem czarnej Ameryki czy ludzi o kolorowej skórze. To problem każdego Amerykanina. Powstrzymuje nasz kraj przed osiągnięciem pełnego potencjału – powiedziała Harris, która jest pierwszą czarnoskórą kobietą na stanowisku wiceprezydenta.

Eksperci obserwują też początki zmian nastawienia w społeczeństwie amerykańskim, szczególnie tej części o bardziej liberalnych poglądach co do kwestii nierówności rasowych oraz postępowania policji. Widać to było zresztą w ubiegłorocznych protestach, których duża część uczestników to byli biali Amerykanie wspierający ruch Black Lives Matter.