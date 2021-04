Pożegnanie Krzysztofa Krawczyka

Inspiratorem powstania zespołu był zmarły w 2015 roku ojciec Jan Góra, pomysłodawca i pierwszy organizator Ogólnopolskich Spotkań Młodzieży "Lednica 2000". Przez bramę w kształcie wielkiej ryby co roku przechodziły tysiące młodzieży z całej Polski.

- Miał on swoją premierę w październiku 1977 roku, a obecność muzyka na scenie Polskiego miała charakter kontynuacji rodzinnej tradycji. - Jego ojciec January był aktorem teatru w latach 1948-1955 - mówi Maciej Nowak, dyrektor artystyczny Teatru Polskiego – podaje poznański ratusz.

- Zapraszamy także do posłuchania podkastu ze wspomnieniami jego menedżera Andrzeja Kosmali, nagranego z okazji 65-lecia Estrady Poznańskiej - mówi Małgorzata Kempa, dyrektor Estrady Poznańskiej. podkastu można posłuchać pod adresem www.estrada.poznan.pl/series/65-lat.

- Piosenki śpiewane przez Krzysztofa Krawczyka są częścią naszych wspólnych wspomnień, a on sam zawsze będzie kojarzył się z pogodą ducha i nieustępliwością wobec przeciwności losu. Wielu mieszkańców zwracało się do nas z prośbą o choćby symboliczne upamiętnienie artysty, dlatego dziękuję poznańskim instytucjom kultury za adekwatną reakcję - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

Wydał ponad 100 płyt – solowych i kompilacji. Wielokrotnie zwyciężał w sondażach na ulubionego piosenkarza Polaków. Był nazywany „polskim Elvisem Presleyem", porównywano go do też do Johnny'ego Casha.