Rosja chce rozdać 10 mln paszportów

Putin powołał specjalną grupę roboczą ds. wzrostu demograficznego. Wszystko kosztem sąsiadów.

Wpywowy rosyjski dziennik Kommiersant, powołując się dobrze poinformowane źródła podaje, że prezydent Rosji Władimir Putin powołał kilka dni temu grupę roboczą ds. realizacji koncepcji polityki migracyjnej w latach 2019-2025. Do 24-osobowej grupy weszli przedstawiciele wielu resortów, urzędów oraz deputowani Dumy.

Putin osobiście ma nadzorować działalność grupy, która ma zadbać by w Rosji zostały utworzone wszystkie warunki do przesiedlenia jak największej liczby rodaków. Z informacji tych wynika, że chodzi o rosyjskojęzycznych mieszkańców Ukrainy, Kazachstanu, Uzbekistanu i Mołdawii. Zgodnie nową koncepcją migracyjną liczba Rosjan do 2025 roku ma się zwiększyć o 5-10 mln. W ten sposób Kreml chce rozwiązać problemy demograficzne kraju, która, jak wierdzą w Moskwie, negatywnie odbijają się na gospodarce Rosji.

W ubiegłym roku rosyjskie obywalstwo otrzymało 270 tys. osób.