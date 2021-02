Badanie: Kobiety częściej pożyczają na spłatę długów, a mężczyźni na zakup samochodu

Podejście Polaków do zarządzania finansami w związkach zbadał Krajowy Rejestr Długów BIG, sondaż objął reprezentatywną grupę 600 Polaków, będących w związkach, którzy kiedykolwiek skorzystali z kredytów, pożyczek lub coś kupili na raty. Co z niego wynika?

Mężczyźni chętniej biorą na siebie większe wydatki, a kobiety są bardziej zdyscyplinowane w pilnowaniu spłat zobowiązań. O ile domowymi kosztami dzielą się raczej po równo, o tyle odmienne jest podejście par do korzystania ze wspólnych pieniędzy. I tak 51 proc. osób uważa, że każdy partner powinien pokrywać z własnej kieszeni osobiste wydatki, np. na ubrania czy wizyty u fryzjera. Przeciwnie sądzi 49 proc. osób. – W tych wskazaniach płeć nie grała roli, gdyż podobnie oceniały to i kobiety, i mężczyźni. Widać więc, że korzystanie ze wspólnego portfela jest indywidualną decyzją w każdym związku – zauważa Adam Łącki, prezes zarządu KRD.

Podobnie jest przy zaciąganiu kredytów czy pożyczek na wspólne potrzeby. Nieco ponad połowa partnerów bierze na siebie taką samą odpowiedzialność, a w jednym na trzy związki – osobą, która przyjmuje to na swoje barki, jest mężczyzna. Zdecydowanie częściej mężczyźni zgadzają się z twierdzeniem, że to oni powinni brać na siebie większe zobowiązania finansowe w imieniu rodziny – tego zdania jest 51 proc. panów i 29 proc. pań. Częściej też mają oni większe długi. Nadal jednak większość (55 proc.) badanych deklaruje, że w ich związku zadłużenie rozkłada się w równym stopniu.

Inny wniosek z badań: kobiety i mężczyźni w podobnym stopniu przeznaczają pożyczki na remont, wyposażenie domu, zakup mieszkania czy opłacanie stałych rachunków, np. za telefon. Jednak mężczyźni częściej niż kobiety finansują w ten sposób wydatki na samochód czy sprzęt IT. Kobiety za to pożyczają częściej na spłatę długów.

Co ciekawe, choć większość osób uważa, że zadłużanie się w dzisiejszych czasach to „zwyczajna sprawa", to jednak 68 proc. kobiet i 61 proc. mężczyzn twierdzi, że nadmierne zadłużenie jest powodem do wstydu.