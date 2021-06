Australijski sąd: Rząd może zabronić obywatelom opuszczania kraju PAP/EPA

Australijski sąd we wtorek oddalił pozew libertariańskiej grupy LibertyWorks przeciwko rządowi Australii. Przedstawiciele LibertyWorks chcieli, by sąd uznał, że rząd federalny nie ma uprawnień, by zabraniać obywatelom opuszczania kraju.