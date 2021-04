USA: Zmarł jedząc na czas. Jego syn żąda zadośćuczynienia

O sprawie poinformowała lokalna gazeta, "Fresno Bee". 18-letni Marshall Hutchings złożył pozew w poniedziałek. W piśmie twierdzi, że jego 41-letni ojciec Dana Hutchings nie został poinformowany o ryzyku związanym z udziałem w konkursie jedzenia taco na czas.

Dana Hutchings zmarł w wyniku zadławienia. Jego syn domaga się zadośćuczynienia za śmierć ojca. Kwota, o jaką wnioskuje, nie została podana do publicznej wiadomości.

Zawody w jedzeniu na czas odbyły się w sierpniu 2019 r. na miejskim stadionie do gry w baseball we Fresno w stanie Kalifornia. Konkurs zorganizowano na marginesie meczu drużyny Fresno Grizzlies, której właścicielem jest pozywana przez 18-latka firma Fresno Sports and Events.