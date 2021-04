Rosja: Kradzież laptopa powodem wstrzymania budowy szkoły

Nieznane osoby weszły na teren budowy szkoły i ukradły laptopa, na którym zainstalowane było oprogramowanie do automatycznego sterowania maszyną do betonu - podały służby prasowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Karelii.



Czytaj także: Merkel apeluje do Putina ws. wojsk przy granicy z Ukrainą

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego zatrzymali podejrzanego o kradzież - okazał się nim nieletni mieszkaniec regionu, który miał już problemy z prawem.