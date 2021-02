Średnia długość życia w USA spada jak w czasie wojny

- To duży spadek - mówi Robert Anderson z CDC. - Trzeba cofnąć się do czasu II wojny światowej, do lat 40-tych, aby znaleźć poprzedni taki spadek - dodaje.

Średnia długość życia zmniejszyła się znacząco przede wszystkim w przypadku mniejszości etnicznych zamieszkujących w USA - średnia dla Afroamerykanów spadła o blisko trzy lata, a dla Latynosów - o blisko dwa lata.

- To co jest uderzające to fakt, że to dane tylko z połowy roku. Spodziewam się, że będzie gorzej - przyznaje dr Kirsten Bibbins-Domingo z Uniwersytetu Kalifornii.