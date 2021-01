Francja: Pierwsza wegańska restauracja z gwiazdką Michelin

ONA, restauracja w południowo-zachodniej Francji, jako pierwszy wegański lokal w kraju, zdobyła gwiazdkę Michelin. Jej nazwa pochodzi od słów „Origine Non Animale”, co oznacza tyle co „Pochodzenie niezwierzęce”. Lokal znajdujący się niedaleko Bordeaux, założony został w 2016 roku dzięki finansowaniu społecznościowemu i kredytowi, którego udzielił bank Le Nef, specjalizujący się we wspomaganiu projektów, które uważa za etyczne.

Jak powiedziała właścicielka restauracji Claire Vallee, „kiedy otrzymała telefon z przewodnika Michelin informujący ją o nagrodzie, poczuła się, jakby potrącił ją pociąg”. - To pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych - podkreśliła. Poza klasycznym wyróżnieniem, lokal zdobył również zieloną gwiazdkę, którą Michelin wprowadził w zeszłym roku. To nagroda dla restauracji, które mają dobre wyniki w zakresie etycznych praktyk.